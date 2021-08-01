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Ландо Норрис: «Не знаю, зачем парням уже на первом круге захотелось так рисковать»

17:48
Машина Ландо Норриса. Фото Twitter
Машина Ландо Норриса. Фото Twitter
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис не скрывал своих эмоций после аварии на старте «Гран-при Венгрии». Норрис сошел с трассы в результате массового завала, инициатором которого стал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

«Не знаю, зачем парням уже на первом круге захотелось так рисковать, все закончилось глупой ошибкой, а я в той ситуации ничего не мог поделать. Если на других трассах меня наказывали в ситуациях, когда я не делал ничего опасного, то здесь виновные явно заслуживают гораздо большего штрафа, чем назначали мне. Надеюсь, здравый смысл возобладает, но решать, конечно, не мне, а стюардам», — цитирует Норриса Sky Sports.

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Иван Шитик все материалы автора

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