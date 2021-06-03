Расселл заявил, что готов к борьбе за титул в «Формуле-1» и отреагировал на слухи о переходе в «Мерседес»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл прокомментировал слухи о своем переходе в «Мерседес» и рассказал о своих чемпионских амбициях.

«Было бы здорово решить все вопросы до летнего перерыва в чемпионате. Это в интересах всех сторон. Хотя, если честно, я не хотел бы форсировать события и принуждать «Мерседес» или «Уильямс» к чему-либо. Сейчас ходит много разговоров о моем переходе в «Мерседес». Эта команда ведет мою карьеру. Если там решат, что я заслуживаю шанс — я буду там. Если нет — найдут место где-то еще, где я смогу продолжить развиваться.



Я чувствую, что готов бороться за чемпионство и победы. Я чувствую, что способен на это. Где бы я ни оказался в следующем году, мне хотелось бы, чтобы это была машина, которая позволяет бороться за победы в гонках. Я пришел в «Формулу-1» не для того, чтобы биться за 15-16 место. Я всю карьеру боролся, чтобы попасть сюда и побеждать», — цитирует Autosport Расселла.

Расселл — воспитанник юниорской программы «Мерседес». Он выступает в «Формуле-1» за «Уильямс» с 2019 года.