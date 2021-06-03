Отец Мазепина рассказал о проблемах сына с военной кафедрой

Владелец компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин, отец гонщика команды «Формулы-1» «Хаас» Никиты Мазепина рассказал о проблемах сына с военной кафедрой.

«У Никиты 23 гонки, а ему говорят, что надо в армию. Ему сказали, что если он не появлялся на сборах регулярно, то кафедры не будет. И он меня спрашивает: «Что делать, папа? У меня каждые две недели гонка». И кому этот вопрос задавать, и речь не про Никиту Мазепина, а про всех, вопрос учебы и спорта актуален», — приводит ТАСС слова Мазепина-старшего.

22-летний Мазепин проводит дебютный сезон в «Формуле-1». После пяти этапов сезона-2021 россиянин занимает последнее, 20-е место в личном зачете. Его лучший результат — 17-е место, гонщик занимал эту позицию дважды: на «Гран-при Эмилии-Романьи» и на «Гран-при Монако».