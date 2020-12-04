В пятницу прошла вторая практика на «Гран-при Сахира», в которой лучший результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, заменяющий семикратного чемпиона мира Льюса Хэмилтона. Россиянин Даниил Квят показал шестой результат, уступив лидеру три десятых секунды.

Свободная практика №2. «Гран-при Сахира»

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 54,713 (48 кругов)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,128 (43)

3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,153 (52)

4. Эстебан Окон («Рено») +0,227 (50)

5. Алекс Албон («Ред Булл») +0,323 (42)

6. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,355 (58)

7. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +0,391 (44)

8. Даниэль Риккьярдо («Рено») +0,411 (47)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,420 (48)

10. Карлос Сайнс («Макларен») +0,545 (39)

11. Валттери Боттас («Мерседес») +0,608 (52)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,771 (54)

13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,820 (57)

14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,025 (49)

15. Николас Латифи («Уильямс») +1,071 (52)

16. Себастьян Феттель («Феррари») +1,117 (43)

17. Ландо Норрис («Макларен») +1,318 (14)

18. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,397 (56)

19. Джек Эйткен («Уильямс») +1,547 (58)

20. Шарль Леклер («Феррари») — не показал времени (2)