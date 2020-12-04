Расселл выиграл вторую практику на «Гран-при Сахира», Квят — шестой
В пятницу прошла вторая практика на «Гран-при Сахира», в которой лучший результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, заменяющий семикратного чемпиона мира Льюса Хэмилтона. Россиянин Даниил Квят показал шестой результат, уступив лидеру три десятых секунды.
Свободная практика №2. «Гран-при Сахира»
1. Джордж Расселл («Мерседес») — 54,713 (48 кругов)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,128 (43)
3. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +0,153 (52)
4. Эстебан Окон («Рено») +0,227 (50)
5. Алекс Албон («Ред Булл») +0,323 (42)
6. Даниил Квят («Альфа Таури») +0,355 (58)
7. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +0,391 (44)
8. Даниэль Риккьярдо («Рено») +0,411 (47)
9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,420 (48)
10. Карлос Сайнс («Макларен») +0,545 (39)
11. Валттери Боттас («Мерседес») +0,608 (52)
12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +0,771 (54)
13. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +0,820 (57)
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,025 (49)
15. Николас Латифи («Уильямс») +1,071 (52)
16. Себастьян Феттель («Феррари») +1,117 (43)
17. Ландо Норрис («Макларен») +1,318 (14)
18. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +1,397 (56)
19. Джек Эйткен («Уильямс») +1,547 (58)
20. Шарль Леклер («Феррари») — не показал времени (2)
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