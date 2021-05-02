Расселл считает, что «Уильямс» способен набрать очки на «Гран-при Португалии»

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл оценил свои шансы на попадание в топ-10 по итогам «Гран-при Португалии».

«Результат в квалификации вдохновляет и, думаю, показывает, что наша скорость в Имоле не была случайностью. Мы были очень близки к попаданию в третий сегмент квалификации, это лучший результат для меня и «Уильямс» за последние три года. Мы в хорошем положении перед гонкой и можем набрать очки», — приводит Motorsport слова Расселла.

Расселл занял 11-е место по итогам квалификации «Гран-при Португалии». Гонка состоится сегодня, 2 мая. Начало — в 17.00 (мск).