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Расселл считает, что «Уильямс» способен набрать очки на «Гран-при Португалии»

09:27
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Пилот «Уильямс» Джордж Расселл оценил свои шансы на попадание в топ-10 по итогам «Гран-при Португалии».

«Результат в квалификации вдохновляет и, думаю, показывает, что наша скорость в Имоле не была случайностью. Мы были очень близки к попаданию в третий сегмент квалификации, это лучший результат для меня и «Уильямс» за последние три года. Мы в хорошем положении перед гонкой и можем набрать очки», — приводит Motorsport слова Расселла.

Расселл занял 11-е место по итогам квалификации «Гран-при Португалии». Гонка состоится сегодня, 2 мая. Начало — в 17.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.motorsport.com/f1/news/russell-aiming-for-points-after-superb-11th/6500344/

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