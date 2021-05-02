Хэмилтон выиграл «Гран-при Португалии»
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл «Гран-при Португалии». Для 36-летнего гонщика это 97-я победа в карьере.
Второе место занял голландец «Марк Ферстаппен» из «Редд Булла». Замкнул тройку еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.
Российский пилот «Хааса» Никита Мазепин занял 19-е место.
Португалия
Чемпионат мира
3-й этап
«Гран-при Португалии»
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 1:34.31.421
2. Макс Ферстаппен (Голландия, Red Bull) — отставание 29,148
3. Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 33,530
4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 39,735
5. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 51,369
6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 55,781
7. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.03.749
8. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.04.808
9. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.15.369
10. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.16.463
11. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.18.955
12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1 круг
13. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1 круг
14. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1 круг
15. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1 круг
16. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1 круг
17. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 2 круга
18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 2 круга
19. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 2 круга
Не финишировали: Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo)
Личный зачет: 1. Льюис Хэмилтон — 69. 2. Макс Ферстаппен — 61. 3. Ландо Норрис — 37. 4. Валттери Боттас — 32. 5. Шарль Леклер — 28. 6. Серхио Перес — 22. 7. Даниэл Риккьярдо — 16. 8. Карлос Сайнс — 14. 9. Пьер Гасли — 7. 10. Эстебан Окон — 7. 11. Ленс Стролл — 5. 12. Фернандо Алонсо — 4. 13. Кими Райкконен — 2. 14. Юки Цунода — 2. 15. Антонио Джовинацци — 0. 16. Себастьян Феттель — 0. 17. Джордж Расселл — 0. 18. Николас Латифи — 0. 19. Никита Мазепин — 0. 20. Мик Шумахер — 0
Кубок конструкторов: 1. Mercedes — 101. 2. Red Bull — 83. 3. McLaren — 53. 4. Ferrari — 42. 5. Alpine — 11. 6. AlphaTauri — 9. 7. Aston Martin — 5. 8. Alfa Romeo — 2. 9. Haas — 0. 10. Williams — 0
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю