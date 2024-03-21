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21 марта, 17:19

Расселл: «Мы здесь не ради второго места, но в «Формуле-1» все может очень быстро измениться»

Алина Савинова
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Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился мнением о том, удастся ли его команде приблизиться к «Ред Булл» на «Гран-при Австралии».

«Да, разумеется. Последние два сезона мы неплохо смотрелись на этом этапе. В прошлом году мы квалифицировались на второй и третьей позициях, а в гонке в какой-то момент даже боролись за победу. Мы многому научились за первые две гонки. И завтра нам предстоит очень многое протестировать на нашей машине. Думаю, что если вынести «Ред Булл» за скобки, то позади будет действительно интересное сражение. Хотя понятно, что в конечном счете мы здесь не ради второго места, мы здесь ради борьбы за победу. Но в этом виде спорта ситуация может очень быстро измениться», — приводит Sky Sports слова Расселла.

Квалификация к «Гран-при Австралии» пройдет в субботу, 23 марта. Сама гонка состоится в воскресенье, 24-го числа. Начало — в 7.00 по московскому времени.

На первом этапе «Формулы-1» сезона-2024 Расселл занял пятое место, на «Гран-при Саудовской Аравии» он стал шестым.

Источник: https://www.skysports.com/f1/news/12433/13098987/lewis-hamilton-insists-mercedes-w15-car-is-not-evil-sister-of-disappointing-predecessors-ahead-of-australian-gp
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
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