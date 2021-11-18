Пуршер заявил, что разочарован из-за выбора «Альфа Ромео» в пользу Гуаньюя

Гонщик юниорской программы «Заубера» Тео Пуршер прокомментировал решение команды «Формулы-1» «Альфа Ромео» подписать контракт с Чжоу Гуаньюем на сезон-2022.

«Конечно, я разочарован, я бы соврал, если бы ответил иначе. Хоть мне постоянно говорят, что я молод, что у меня еще есть время попасть в «Формулу-1», я все равно расстроен, потому что был очень близок к этому. Все решалось между мной и Гуаньюем. Как я уже говорил, я считаю, что заслужил место в «Формуле-1». Я отдал все силы в этом году, хотя многое было против меня, в том числе травма, из-за которой я недосчитался 25-30 очков в «Формуле-2». Меня не будет в «Формуле-1» в следующем году, что ж, я уважаю это решение», — приводит Auto Hebdo слова Пуршера.

16 ноября в «Альфа Ромео» объявили, что Чжоу Гуаньюй займет место боевого пилота команды в следующем сезоне. Он станет первым в истории «Формулы-1» гонщиком из Китая.