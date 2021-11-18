Макс Ферстаппен об эпизоде с Хэмилтоном в Бразилии: «Я бы снова сделал то же самое»

Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал эпизод, в котором он противостоял гонщику «Мерседеса» Льюису Хэмилтону.

«Я бы сделал то же самое снова, — цитирует Ферстаппена Autosport. - Каждый пилот знает, что ему можно делать в машине, а что нельзя. Мы жестко боролись, поздно тормозили в повороте, шины были сильно изношены. Если бы я сильнее повернул налево, то машину бы просто развернуло. Вот, почему мы — пилоты. Мы управляем машиной на грани.

Мне не нужно смотреть записи с камер, потому что я был за рулём и точно знаю, что произошло. Это была отличная битва, я здорово повеселился. В конце концов, они справедливо выиграли гонку, потому что были быстрее нас".

Ранее «Мерседес» подал протест по поводу инцидента на «Гран-при Бразилии». Британец догнал Ферстаппена и атаковал его на 48-м круге, в итоге оба пилота вылетели за пределы трассы. Пилот «Ред Булла» тогда сумел сохранить лидерство. Стюарды «Гран-при Бразилии» не стали расследовать данный инцидент.