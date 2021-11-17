Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Мерседес» вызвали для обсуждения эпизода между Ферстаппеном и Хэмилтоном на «Гран-при Бразилии»

21:33
Теги:

Представителя «Мерседес» вызвали к стюардам для обсуждения эпизода на «Гран-при Бразилии» между Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

Как сообщает The Race, встреча пройдет 18 ноября в 17.00 по московскому времени. На ней будет решено, подлежит ли случай пересмотру — являются ли доказательства немецкой команды новыми и существенными.

Гонщик «Мерседес» догнал Ферстаппена и атаковал его на 48-м круге, в итоге оба пилота вылетели за пределы трассы. Ферстаппен тогда сумел сохранить лидерство. Стюарды «Гран-при Бразилии» не стали расследовать данный инцидент.

Хэмилтон в итоге выиграл гонку, Ферстаппен занял второе место.

Дополнительная информация:

https://the-race.com/formula-1/hearing-set-to-decide-if-verstappen-incident-will-be-reviewed/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
10 причин отказаться от алкоголя
Назван возможный срок нейтрализации ВСУ в случае нападения
0