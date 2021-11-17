«Мерседес» вызвали для обсуждения эпизода между Ферстаппеном и Хэмилтоном на «Гран-при Бразилии»
Представителя «Мерседес» вызвали к стюардам для обсуждения эпизода на «Гран-при Бразилии» между Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).
Как сообщает The Race, встреча пройдет 18 ноября в 17.00 по московскому времени. На ней будет решено, подлежит ли случай пересмотру — являются ли доказательства немецкой команды новыми и существенными.
Гонщик «Мерседес» догнал Ферстаппена и атаковал его на 48-м круге, в итоге оба пилота вылетели за пределы трассы. Ферстаппен тогда сумел сохранить лидерство. Стюарды «Гран-при Бразилии» не стали расследовать данный инцидент.
Хэмилтон в итоге выиграл гонку, Ферстаппен занял второе место.
Дополнительная информация:
https://the-race.com/formula-1/hearing-set-to-decide-if-verstappen-incident-will-be-reviewed/
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