«Мерседес» вызвали для обсуждения эпизода между Ферстаппеном и Хэмилтоном на «Гран-при Бразилии»

Представителя «Мерседес» вызвали к стюардам для обсуждения эпизода на «Гран-при Бразилии» между Льюисом Хэмилтоном («Мерседес») и Максом Ферстаппеном («Ред Булл»).

Как сообщает The Race, встреча пройдет 18 ноября в 17.00 по московскому времени. На ней будет решено, подлежит ли случай пересмотру — являются ли доказательства немецкой команды новыми и существенными.

Гонщик «Мерседес» догнал Ферстаппена и атаковал его на 48-м круге, в итоге оба пилота вылетели за пределы трассы. Ферстаппен тогда сумел сохранить лидерство. Стюарды «Гран-при Бразилии» не стали расследовать данный инцидент.

Хэмилтон в итоге выиграл гонку, Ферстаппен занял второе место.