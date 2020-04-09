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Промоутер перенесенного «Гран-при Канады» не исключил, что гонка в Монреале может открыть сезон в «Формуле-1»

10:38
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Фото AFP
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон на автодроме имени Жиля Вильнева в Монреале. Фото AFP
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Промоутер «Гран-при Канады» Франсуа Дюмонтье заявил, что перенесенный этап в Монреале может открыть сезон-2020 в «Формуле-1» в случае, если ситуация с пандемией коронавируса продолжит развиваться.

— У нас было время до Пасхи, чтобы принять решение насчет нашего этапа, — приводит GrandPX.news слова Дюмонтье. — Тем не менее, как только премьер-министр Квебека Франсуа Лего объявил, что город закрыт до 4 мая, стало ясно, что нам не удастся провести гонку в Монреале в намеченный срок. Тем не менее, я спокоен. Передаю эстафету организаторам «Гран-при Франции». О календаре сезона-2020 в «Формуле-1» в его нынешнем виде можно забыть. Liberty Media хочет провести 15-18 гонок в этом году, но я думаю, что это слишком оптимистичный прогноз. Если пандемия затянется, то климат в Канаде позволяет провести гонку до середины октября, так что этап в Монреале все еще может открыть сезон-2020.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 518 773 человека. Умерших — 88 505, выздоровевших — 330 589.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человек.

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