Сайнс: «Помогу Леклеру на «Гран-при Абу-Даби», если понадобится»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс заявил, что готов помочь сокоманднику Шарлю Леклеру на «Гран-при Абу-Даби».

Леклер сражается с пилотом «Ред Булл» Серхио Пересом за второе место в чемпионате. Перед заключительной гонкой сезона у соперников по 290 очков, однако монегаск впереди за счет большего количества побед.

«Если Шарлю понадобится, я ему помогу. Но, полагаю, сперва ему нужно самому опередить Чеко. Я сосредоточусь на своей гонке и постараюсь завершить сезон подиумом, на высокой ноте, но если команда попросит пропустить или помочь с борьбе с Пересом, я это сделаю. Надо действовать по ситуации — посмотрим, в каком положении мы окажемся. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы пропустить напарника», — приводит слова Сайнса Autosport.

Гонка «Гран-при Абу-Даби» пройдет в воскресенье, 20 ноября. Начало — в 16.00 мск.