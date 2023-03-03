Пирог считает, что ситуация с Мазепиным может помочь российским спортсменам вернуться на международную арену

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Европейский суд разрешил российскому гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».

«Решение суда ЕС в пользу российского автогонщика принято в ситуации, когда весь отечественный спорт находится под жестким санкционным давлением.

Это может стать тем прецедентом, на который впоследствии могут опираться и представители других видов спорта и федераций. Как мы видим, суд встал на сторону Никиты Мазепина, разрешив ему вести профессиональную деятельность, в том числе и в качестве пилота Формулы-1.

Повторюсь, что в этом решении содержится важный сигнал не только российскому автоспорту, но и в целом всем нашим спортсменам, права которых сейчас неправомерно ущемлены международными спортивными федерациями. Если есть хоть малейший шанс оспорить ограничительные меры, то необходимо его использовать, так как на кону — спортивная карьера, годы тренировок. Важно изучить опыт Никиты Мазепина в Европейском суде, чтобы помочь другим российским спортсменам вернуться на международную арену. Следующий важный шаг — добиться возвращения для наших спортсменов гимна и флага Российской Федерации", — сказал Пирог «СЭ».

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место в Гран-при Азербайджана. В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен «черный список» ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин.