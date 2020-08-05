Pirelli назвала версии разрушения колеса на машине Квята
10:00
Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола подтвердил, что причиной схода российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в Сильверстоуне стало повреждение заднего правого колеса.
— Вероятнее всего, произошел медленный прокол, — приводит слова Изолы The-Race. — На базе в Милане мы тщательно изучим разрушенную шину. Не сомневаюсь, что у нас получится найти причину. Но сейчас я не могу с полной уверенностью сказать, что покрышка взорвалась. Да, она разрушилась, но, может быть, сломался колесный диск.
Напомним, болид Квята вылетел с трассы на одном из поворотов по ходу гонки в Сильверстоуне.
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