Pirelli назвала версии разрушения колеса на машине Квята

Руководитель Pirelli Motorsport Марио Изола подтвердил, что причиной схода российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята в Сильверстоуне стало повреждение заднего правого колеса.

— Вероятнее всего, произошел медленный прокол, — приводит слова Изолы The-Race. — На базе в Милане мы тщательно изучим разрушенную шину. Не сомневаюсь, что у нас получится найти причину. Но сейчас я не могу с полной уверенностью сказать, что покрышка взорвалась. Да, она разрушилась, но, может быть, сломался колесный диск.

Напомним, болид Квята вылетел с трассы на одном из поворотов по ходу гонки в Сильверстоуне.