Пилот «Уильямс» выиграл виртуальный «Гран-при Азербайджана». Это его третья подряд победа

Пилот «Уильямс» Джордж Расселл выиграл виртуальный «Гран-при Азербайджана», прошедший в игре F1 2019. Для 22-летнего британца это третья подряд победа. Ранее он выиграл «Гран-при» в Монако и Испании.

Стоит отметить, что помимо гонщиков «Формулы-1» в заезде участвовали вратарь «Реала» Тибо Куртуа, голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт.

Напомним, старт сезона в «Формуле-1» был отложен из-за коронавируса. Планируется, что до его начала состоится еще один виртуальный «Гран-при».