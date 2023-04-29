Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Игры
Главная
Авто-мото
Формула-1

29 апреля, 15:03

Пилот «Уильямс» Сарджент пропустит спринт на «Гран-при Азербайджана»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Уильямс» Логан Сарджент пропустит спринт на «Гран-при Азербайджана», сообщает пресс-служба британской команды.

Решение было принято в связи с аварией, в которую попал гонщик во время первого сегмента спринт-квалификации. В «Уильямс» заявили, что не успеют восстановить болид к началу гонки.

Спринт на «Гран-при Азербайджана» состоится сегодня, 29 апреля и начнется в 16.30 (мск). Сарджент должен был стартовать с 15-го места.

В основной гонке, которая состоится в воскресенье, 30 апреля, Сарджент займет 15-е место на стартовой решетке.

Формула-1
Уильямс
0
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хэмилтон: «В спринте всего 17 кругов, мало что можно сделать за это время»

Перес выиграл спринт на «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй, Ферстаппен — третий
Новости
RSS RSS
Все новости