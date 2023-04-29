Пилот «Уильямс» Сарджент пропустит спринт на «Гран-при Азербайджана»
Пилот «Уильямс» Логан Сарджент пропустит спринт на «Гран-при Азербайджана», сообщает пресс-служба британской команды.
Решение было принято в связи с аварией, в которую попал гонщик во время первого сегмента спринт-квалификации. В «Уильямс» заявили, что не успеют восстановить болид к началу гонки.
Спринт на «Гран-при Азербайджана» состоится сегодня, 29 апреля и начнется в 16.30 (мск). Сарджент должен был стартовать с 15-го места.
В основной гонке, которая состоится в воскресенье, 30 апреля, Сарджент займет 15-е место на стартовой решетке.
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