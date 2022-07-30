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Сегодня, 08:15

Норрис считает, что не сможет побороться за победу в квалификации «Гран-при Венгрии»

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Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что не сможет завоевать поул на «Грн-при Венгрии». Гонщик показал второе время во второй практике.

«С болидом все в порядке. Похоже, он подходит трассе, ее характеристикам, однако мы быстрее, чем обычно — на второй позиции.

Мы включились чуть больше остальных, чтобы провести первые квалификационные попытки. По субботам «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес» делают большой шаг вперед.

В целом мы довольны, машина работает прилично. Пожалуй, мы чуть быстрее, чем были, но я не ожидаю, что буду бороться за поул», — приводит слова Норриса Sky Sports.

Квалификация «Гран-при Венгрии» состоится 30 июля в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12523/12661195/hungarian-grand-prix-live-updates-from-friday-practice-as-charles-leclerc-returns-to-action-after-crash
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
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