Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 11:01

Сайнс: «Мое желание на 2024 год — машина, с которой я смогу победить»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс надеется, что в новом сезоне получит в свое распоряжение болид, за рулем которого сможет бороться за победу в каждой гонке.

«В 2024 году я прошу машину, с которой я смогу победить. Я хочу выходить на каждую гонку, думая, что смогу добиться победы. Моя главная мотивация — стать чемпионом мира. И если я смогу добиться этого с «Феррари», будет еще лучше. Это то, что мы должны попробовать в 2024 году. Нет необходимости ни о чем просить «Феррари», потому что они первые, кто вводит улучшения. Я выиграл одну гонку в 2022 году, одну в 2023-м, посмотрим, смогу ли я выиграть две в 2024-м. Это цель», — сказал Сайнс.

В сезоне-2023 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов (406 очков). Сайнс в личном зачете по итогам года стал седьмым, набрав 200 очков. Его сокомандник Шарль Леклер расположился на пятой позиции (206).

Источник: https://www.planetf1.com/news/carlos-sainz-f1-2024-car-wish-win-tally-target
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
0
Читайте также
Журналисты «СЭ» назвали главных героев 2023 года
Камила Валиева выступила под песню «Пыяла» из сериала «Слово пацана»
Путин удивился, что Герой России попросил танк Т-90, а не отпуск
В театре Et Cetera назвали причину смерти актера Черных
Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках
Годовалый мальчик умер после падения с дивана в Петербурге
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-пилот «Формулы-1» ван дер Гарде завершил карьеру гонщика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости