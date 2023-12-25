Сайнс: «Мое желание на 2024 год — машина, с которой я смогу победить»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс надеется, что в новом сезоне получит в свое распоряжение болид, за рулем которого сможет бороться за победу в каждой гонке.

«В 2024 году я прошу машину, с которой я смогу победить. Я хочу выходить на каждую гонку, думая, что смогу добиться победы. Моя главная мотивация — стать чемпионом мира. И если я смогу добиться этого с «Феррари», будет еще лучше. Это то, что мы должны попробовать в 2024 году. Нет необходимости ни о чем просить «Феррари», потому что они первые, кто вводит улучшения. Я выиграл одну гонку в 2022 году, одну в 2023-м, посмотрим, смогу ли я выиграть две в 2024-м. Это цель», — сказал Сайнс.

В сезоне-2023 «Феррари» заняла третье место в Кубке конструкторов (406 очков). Сайнс в личном зачете по итогам года стал седьмым, набрав 200 очков. Его сокомандник Шарль Леклер расположился на пятой позиции (206).