Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

24 марта, 10:04

Сайнс о победе на «Гран-при Австралии»: «Тяжелый труд окупается»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карлос Сайнс.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал победу на «Гран-при Австралии».

Второе место занял его одноклубник Шарль Леклер, отстав на 2,366 секунды. Третьим финишировал гонщик «Макларен» Ландо Норрис (+5,904).

«Ощущения замечательные. Нужно сказать, что было тяжело, особенно физически. Но мне повезло, что я ехал немного дальше остальных и смог скорректировал свой темп, работу с шинами и прочее.

Я очень счастлив и горд нашей командой. Мы с Шарлем сделали дубль. Это показывает, что тяжелый труд окупается.

Борьба с Ферастаппеном? Мне кажется, я мог удержаться за ним на первом круге и попытаться остаться в зоне DRS, чтобы убедиться, что крыло будет активно.

Затем он потерял болид в третьем повороте, и у меня появился шанс приблизиться к нему и попытаться пройти. Как только он оказался позади, у него, кажется, начались проблемы с тормозами — и тут для него все закончилось», — сказал Сайнс после гонки.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
Виталий Минаков победил Оли Томпсона на турнире в Москве
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
Квят будет стартовать с последнего ряда. На что он может рассчитывать?
Квят — топовый повар! Уникальные кадры
Квята выбили с трассы в Баку
Маршалл пит-лейн Ф1: "Гонку не видим, следим за безопасностью"
Грид-герл - о Гран-при России
Алонсо, "Ред Булл" и пит-лейн без Сироткина
Квят: "Я умею водить"
Квят получил именной боб
Гран-при России: полгода до старта
Сироткин поблагодарил за поддержку
Виталий Петров на трассе в Сочи
"Королевские гонки"
Второе прощание короля
Хэмилтон пересел на "Мерседес"
Хэмилтону не повезло в Сингапуре
Европа попрощалась с Формулой до следующего года
Хэмилтон побеждает в Будапеште
Звёзды F1 промчались по Москве
"Формула-1". "Гран-при Великобритании"
"Формула-1": обгоны и аварии в Валенсии
Хэмилтон побеждает в "Гран-при Канады"
Виталий Петров решил стать вертолетчиком
Неожиданный победитель Гран-при Испании
“Формула-1”. Победа Феттеля в Бахрейне
Первая победа Росберга
Дождь сыграл на руку "Феррари" Алонсо
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс победил на «Гран-при Австралии», Леклер и Норрис — в тройке, Ферстаппен сошел

Алонсо грозят санкции из-за столкновения с Расселлом на «Гран-при Австралии»
Новости
RSS RSS
Все новости