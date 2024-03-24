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24 марта, 10:19

Алонсо грозят санкции из-за столкновения с Расселлом на «Гран-при Австралии»

Руслан Минаев
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Фернандо Алонсо.
Фото AFP

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо вызван к стюардам «Гран-при Австралии» после столкновения с гонщиком команды «Мерседес» Джорджем Расселлом.

Расселл во время преследования Алонсо, потерял контроль над болидом в результате чего врезался в стену. Машина британского гонщика перевернулась на бок и осталась на треке.

Стюарды полагают, что причиной аварии могло быть слишком раннее торможение от Алонсо перед входом в поворот.

Испанский гонщик прокомментировал расследование.

«Очевидно, что я в тот момент был сосредоточен на себе, а не на том, что происходит позади. Последние 15 кругов у меня были проблемы с батареей, так что в конце гонки у меня определенно были проблемы, я не мог думать о машине позади.

Кажется, с ним все в порядке. Сначала, я очень запереживал, когда я увидел его машину», — цитирует Алонсо Sky Sports.

Алонсо финишировал на «Гран-при Австралии» на шестом месте.

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Формула-1
Астон Мартин
Мерседес
Джордж Расселл
Фернандо Алонсо
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