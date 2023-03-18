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18 марта, 14:24

Тото Вольфф: «Через 1-2 года Хэмилтон может уйти в другую команду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал слухи о том, что пилот Льюис Хэмилтон может сменить команду.

«Я прекрасно понимаю, что Льюис хочет стать чемпионом еще раз, и для этого ему нужна соответствующая машина. Если в ближайшие пару лет мы не дадим ему конкурентоспособную технику, то он будет вынужден присмотреться по сторонам. Пока этот вопрос не актуален. Хэмилтон доверяет команде, а «Мерседес» полностью доверяет ему. Так что я не думаю, что он уйдет от нас прямо сейчас. Но я не обижусь, если через один-два года Льюис примет такое решение», — приводит слова Вольфа издание RaceFans.

Ранее ведущий Sky Sports F1 Саймон Лэзенби заявил, что семикратный чемпион мира «Формулы-1» уйдет в «Феррари», если его нынешняя команда и дальше будет среди отстающих.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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