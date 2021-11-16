Пилот «Формулы-2» Оскар Пиастри прокомментировал то, что со следующего сезона он будет резервным гонщиком команды «Формулы-1» «Альпин».

«Очень рад присоединиться к «Альпин» в качестве резервного пилота. С нетерпением жду возможности активно участвовать в работе команды и способствовать ее успехам в следующем сезоне, — цитирует Пиастри пресс-служба «Альпин». — Роль резервного пилота — следующий шаг к моей цели стать боевым гонщиком в 2023 году. В последние пару лет я успешно проявил себя в младших сериях и чувствую, что готов к «Формуле-1».

Пилот также сказал, что сейчас сосредоточен на том, чтобы хорошо завершить сезон «Формулы-2».

«Благодарен «Альпин» за поддержку. Мы вместе провели два очень успешных сезона в академии, рад, что они поверили в меня, дав возможность сделать следующий шаг. Сейчас я сосредоточен на том, чтобы успешно завершить сезон «Формулы-2», — добавил он.

16 ноября стало известно, что 20-летний Пиастри, пилот команды Prema Racing, станет резервным гонщиком «Альпин» в сезоне-2022/23. Он заменит на этом месте россиянина Даниила Квята.