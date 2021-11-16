Антонио Джовинацци будет выступать в «Формуле Е» в сезоне-2022
16:36
Итальянский пилот Антонио Джовинацци станет пилотом команды «Dragon» «Формулы Е» с сезона-2022.
«Это будет захватывающе. Это будет сложно», — написал Джовинацци в Twitter.
На данный момент Джовинацции является пилотом команды «Формулы-1» «Альфа Ромео». 16 ноября стало известно, что в сезоне-2022 его место займет китайский гонщик Чжоу Гуаньюй.
Лучшим результатом итальянца в «Альфа Ромео» является пятое место на «Гран-при Бразилии» 2019 года.
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