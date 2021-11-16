Антонио Джовинацци будет выступать в «Формуле Е» в сезоне-2022

Итальянский пилот Антонио Джовинацци станет пилотом команды «Dragon» «Формулы Е» с сезона-2022.

«Это будет захватывающе. Это будет сложно», — написал Джовинацци в Twitter.

It's going to be thrilling ?

It's going to be challenging ?

It's going to be: ...electrifying!!! ?

Non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura, ci sar? da divertirsi, insieme, come sempre ?#AG99? #dragonpenskeautosport #formulae pic.twitter.com/2mQ1WEtvF0 — Antonio Giovinazzi (@Anto_Giovinazzi) November 16, 2021

На данный момент Джовинацции является пилотом команды «Формулы-1» «Альфа Ромео». 16 ноября стало известно, что в сезоне-2022 его место займет китайский гонщик Чжоу Гуаньюй.

Лучшим результатом итальянца в «Альфа Ромео» является пятое место на «Гран-при Бразилии» 2019 года.