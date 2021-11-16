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Антонио Джовинацци будет выступать в «Формуле Е» в сезоне-2022

16:36
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Итальянский пилот Антонио Джовинацци станет пилотом команды «Dragon» «Формулы Е» с сезона-2022.

«Это будет захватывающе. Это будет сложно», — написал Джовинацци в Twitter.

На данный момент Джовинацции является пилотом команды «Формулы-1» «Альфа Ромео». 16 ноября стало известно, что в сезоне-2022 его место займет китайский гонщик Чжоу Гуаньюй.

Лучшим результатом итальянца в «Альфа Ромео» является пятое место на «Гран-при Бразилии» 2019 года.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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