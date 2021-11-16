«Куньлунь» поздравил Гуаньюя, который стал первым китайским пилотом в истории «Формулы-1»

Китайская команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» поздравила гонщика Чжоу Гуаньюя, который стал первым китайским пилотом в истории «Формулы-1».

В сезоне-2022 он станет пилотом команды «Альфа Ромео».

«Поздравляем Чжоу с тем, что он стал первым гонщиком «Формулы-1» из Китая. Быть первым всегда сложно, мы много об этом знаем. Удачи!» — говорится в посте команды в Twitter.

Congrats to @gyzhou 33 on becoming first Formula 1 driver from China. Being a premiere is always challenging and we know a lot about it. Best of luck to first Chinese F1 driver! https://t.co/uTfypeO8G7 — Kunlun Red Star (@KRSchina) November 16, 2021

Гуаньюй сменит на посту пилота Антонио Джовинацци. Его напарником станет Валттери Боттас.