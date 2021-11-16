«Куньлунь» поздравил Гуаньюя, который стал первым китайским пилотом в истории «Формулы-1»
18:35
Китайская команда Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» поздравила гонщика Чжоу Гуаньюя, который стал первым китайским пилотом в истории «Формулы-1».
В сезоне-2022 он станет пилотом команды «Альфа Ромео».
«Поздравляем Чжоу с тем, что он стал первым гонщиком «Формулы-1» из Китая. Быть первым всегда сложно, мы много об этом знаем. Удачи!» — говорится в посте команды в Twitter.
Гуаньюй сменит на посту пилота Антонио Джовинацци. Его напарником станет Валттери Боттас.
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