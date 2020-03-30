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Петров не исключил пропуска сезона в «Формуле-1»

01:50
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Первый российский гонщик в истории «Формулы-1» Виталий Петров поделился мнением о текущем сезоне. Его старт был отложен до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

— Не исключено, что все автоспортивные чемпионаты будут перенесены на год, — цитируют Петрова «Известия». — К сожалению, количество заражающихся коронавирусом с каждым днем только растет. Думаю, что до сентября никаких прогнозов делать нельзя и старт сезона 7 июня маловероятен.

Те команды, на которых сильно скажется финансовый кризис, скорее всего, будут выплачивать неустойку своим пилотам и искать других гонщиков на меньшую зарплату. Но не думаю, что это коснется людей, кто стабильно дает результат. В следующем году свои контракты они получат.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 713 171 человек. Умерших — 33 597, выздоровевших — 148 995. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/992917/timur-ganeev/poteria-sezona-dlia-molodezhi-budet-boleznennoi

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