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31 марта, 22:51

Перес: «У меня хорошие отношения с Йосом Ферстаппеном»

Виталий Косик
Корреспондент
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Пилот «Ред Булла» Серхио Перес высказался о своих отношениях с Йосом Ферстаппеном, отцом его напарника по команде Макса Ферстаппена.

«У меня хорошие отношения с Йосом. Мы знаем, что это спорт, и мы относимся к этому именно так. Мы обменялись рукопожатием, но они, вероятно, этого не показали. Я видел несколько записей в социальных сетях, но иногда людям нравится создавать истории, которых не существует. Он мало улыбается, но не обязательно же улыбаться постоянно. Я много работаю со своей командой, но у меня есть жизнь вне спорта, и как только я выхожу из этого паддока, я полностью выхожу из этой среды. Важно иметь возможность отключаться, потому что отслеживать все слухи — пустая трата времени», — приводит слова Серхио Переса PlanetF1.

На первой тренировке «Гран-при Австралии» лучший результат показал Макс Ферстаппен, он прошел круг за 1 минуту и 18,79 секунд. Перес занял третье место с результатом в 1 минуту и 19,293 секунды.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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