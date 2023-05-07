Перес выиграл квалификацию «Гран-при Майами», Алонсо — второй, Сайнс — третий

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию «Гран-при Майами».

Второе время показал Фернандо Алонсо из «Астон Мартин». Третьим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен в гонке будет стартовать с девятой позиции.

Отметим, что пилот «Феррари» Шарль Леклер в седьмом повороте попал в аварию. Его занесло и он ударился задней частью о барьеры. После аварии Леклера гонка не была возобновлена, несмотря на то, что до конца отсавалась 1 минута 36 секунд.

Гонка «Гран-при Майами» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало — в 22.30 мск.

«Гран-при Майами»

Квалификация

3-й сегмент

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.26,841

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,361

3. Карлос Сайнс («Феррари») +0,508

4. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,926

5. Пьер Гасли («Альпин») +0,945

6. Джордж Расселл («Мерседес») +0,963

7. Шарль Леклер («Феррари») +1,020

8. Эстебан Окон («Альпин») +1,094

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — не показал времени

Выбыли после второго сегмента:

11. Алекс Албон («Уильямс»)

12. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

13. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Ник де Врис («Альфа Таури»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Ландо Норрис («Макларен»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

19. Оскар Пиастри («Макларен»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)