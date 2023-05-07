Сайнс: «Квалификация в Майами вышла сложной, допустить ошибку было очень легко»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Майами», в которой занял третье место.

«Квалификация вышла сложной для всех. Мне кажется, было очень сложно найти нужные ощущения от работы шин на этом покрытии. Приходилось постоянно бороться с машиной, допустить ошибку было очень легко. При этом ветер все усиливался и усиливался. Но в целом результат в контексте стартовой позиции завтра получился неплохим, хотя сегодня мы могли бы выступить лучше», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Гонка «Гран-при Майами» пройдет в воскресенье, 7 мая. Начало — в 22.30 мск.