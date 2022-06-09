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Сегодня, 01:54

Перес — о продлении контракта: «Думаю, сейчас я переживаю лучшие моменты своей карьеры»

Перес рассказал об эмоциях после продления контракта с «Ред Булл»
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Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился эмоциями от продления контракта с командой.

«Я был очень рад продлению контракта и тому, что останусь с командой минимум до конца 2024 года. Такой контракт говорит о том, насколько хорошо мы сработались и насколько довольны друг другом.

Решение вопроса о моем будущем позволяет мне полностью сосредоточиться на достижении главной цели — побед в гонках и чемпионате. Думаю, сейчас я переживаю лучшие моменты своей карьеры, при этом выступая за команду, которая всегда стремится к совершенству. Для меня это идеальное сочетание», — приводит слова Переса Racingnews365.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. 31 мая команда объявила о продлении контракта с мексиканцем до конца 2024 года.

Источник: https://racingnews365.com/perez-hails-best-form-of-his-career
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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