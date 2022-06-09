Пилот «Ред Булл» Серхио Перес поделился эмоциями от продления контракта с командой.

«Я был очень рад продлению контракта и тому, что останусь с командой минимум до конца 2024 года. Такой контракт говорит о том, насколько хорошо мы сработались и насколько довольны друг другом.

Решение вопроса о моем будущем позволяет мне полностью сосредоточиться на достижении главной цели — побед в гонках и чемпионате. Думаю, сейчас я переживаю лучшие моменты своей карьеры, при этом выступая за команду, которая всегда стремится к совершенству. Для меня это идеальное сочетание», — приводит слова Переса Racingnews365.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. 31 мая команда объявила о продлении контракта с мексиканцем до конца 2024 года.