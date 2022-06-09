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Бинотто: «Цель «Феррари» на сезон-2022 — быть конкурентоспособными, а не выиграть титул»

Руководитель «Феррари» назвал цель команды на сезон-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
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Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто назвал цель команды на сезон-2022 в «Формуле-1».

«Наша цель на сезон-2022 — быть конкурентоспособными, а не выиграть чемпионат. Будет неправильно менять задачу по ходу дела в духе: «Ну, раз уж мы настолько конкурентоспособны, то давайте поборемся за титул». Одно дело — быть конкурентоспособным, выиграть чемпионат — задача совсем другого уровня.
Конечно, мы хотим начать цикл, стать чемпионами, причем не раз, но я думаю, что это займет время. Мы должны продолжать расти как команда, чтобы быть способными бороться за титул. Да, у всех в нашей команде есть амбиции, но сейчас важнее сосредоточиться на прогрессе. Каждая гонка сейчас — это возможность закрепить уже изученное и попытаться сделать машину еще сильнее. Важно сохранять фокус на каждой гонке, а не смотреть в таблицу», — приводит BBC Sport слова Бинотто.

После семи этапов сезона-2022 «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов. На счету команды 199 очков, у лидирующего «Ред Булла» — 235.

В личном зачете пилот «Феррари» Шарль Леклер идет на второй строчке со 116 очками, другой гонщик итальянцев Карлос Сайнс занимает пятое место с 83 очками. Лидером зачета является Макс Ферстаппен («Ред Булл»), у которого 125 очков.

Источник: https://www.bbc.com/sport/formula1/61722606
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
Шарль Леклер
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