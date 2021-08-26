Феттель предложил смягчить правила по топливу

Пилот команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель прокомментировал свою дисквалификацию на «Гран-при Венгрии». Немец был дисквалифицирован из-за того, что в баке его машины не хватило топлива для взятия на контрольную пробу.

«Правила есть правила. Конечно, очень обидно, ведь мы с командой добились потрясающего результата, заработали много очков. Но что тут сделаешь? — цитирует Феттеля Autosport. — По ходу гонки мы контролировали расход топлива или, по крайней мере, думали, что контролируем.

На последнем круге мы заметили проблему, но всё равно сильно удивились, когда после финиша не хватило бензина. Как оказалось, произошла утечка или что-то вроде того. Это было ненамеренно, мы не получили какого-то преимущества.

Так что, да, очень горько, никому такого не пожелаешь, но таковы правила. Остается только смириться, сосредоточиться на следующих гонках и постараться набрать как можно больше очков".

На вопрос о том, нужно ли поменять регламент проверки топлива, четырехкратный чемпион мира ответил: «Наверное, в этом вопросе должно быть больше снисходительности. Но не знаю, что нужно прописать в правилах, это решают другие люди».