Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:28

Перес назвал причину аварии в квалификации «Гран-при Монако»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою аварию в квалификации «Гран-при Монако».

Его развернуло на выезде из 8-го поворота, и он повредил заднюю часть болида.

«Просто досадно, что все так случилось. Думаю, у нас был темп, чтобы оказаться быстрее. Однако мы не смогли побороться с соперниками из-за стратегии работы с шинами. В особенности это касается последнего комплекта шин, который мы никак не могли прогреть. Едва не потерял машину еще в первом повороте.

Пытался действовать на опережение, чуть-чуть предугадывая поведение машины, и очень рано нажал на педаль газа. Но как только я нажал на газ, задние колеса просто лишились сцепления с трассой. Боролся с машиной, пока не потерял контроль и не врезался в стену. И я был немного удивлен, что вскоре в меня также врезался Карлос Сайнс. Досадно, что так вышло, я сочувствую Карлосу и другим ребятам, которым помешал этот инцидент», — приводит слова Переса The Race.

Квалификацию выиграл Шарль Леклер. Вторым стартовать будет Карлос Сайнс. Серхио Перес стал третьим.

Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://the-race.com/formula-1/no-time-to-save-it-sainz-and-perez-on-their-strange-crash/
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
0
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Монако»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости