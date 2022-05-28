Перес назвал причину аварии в квалификации «Гран-при Монако»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свою аварию в квалификации «Гран-при Монако».

Его развернуло на выезде из 8-го поворота, и он повредил заднюю часть болида.

«Просто досадно, что все так случилось. Думаю, у нас был темп, чтобы оказаться быстрее. Однако мы не смогли побороться с соперниками из-за стратегии работы с шинами. В особенности это касается последнего комплекта шин, который мы никак не могли прогреть. Едва не потерял машину еще в первом повороте.

Пытался действовать на опережение, чуть-чуть предугадывая поведение машины, и очень рано нажал на педаль газа. Но как только я нажал на газ, задние колеса просто лишились сцепления с трассой. Боролся с машиной, пока не потерял контроль и не врезался в стену. И я был немного удивлен, что вскоре в меня также врезался Карлос Сайнс. Досадно, что так вышло, я сочувствую Карлосу и другим ребятам, которым помешал этот инцидент», — приводит слова Переса The Race.

Квалификацию выиграл Шарль Леклер. Вторым стартовать будет Карлос Сайнс. Серхио Перес стал третьим.

Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая в 16:00 по московскому времени.