Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 19:17

Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Монако»

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Монако». Он показал четвертое время.

«Печально. Уик-энд получается тяжелым. Шарль и «Феррари» очень сильны. Можно было прибавить, но это Монако, и после красного флага в конце я оказался четвертым.

Мы еще изучим квалификацию, но машина «Феррари» едет очень здорово. У меня больше проявлялась недостаточная поворачиваемость, чем хотелось бы, на такой трассе это мешает», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Поул завоевал Шарль Леклер. Вторым стартовать будет Карлос Сайнс. Серхио Перес стал третьим.

Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://www.gpblog.com/en/news/111686/verstappen-impressed-with-ferrari-that-car-is-running-very-well.html
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
0
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сайнс объяснил, почему столкнулся с Пересом в квалификации «Гран-при Монако»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости