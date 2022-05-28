Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Монако»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации «Гран-при Монако». Он показал четвертое время.

«Печально. Уик-энд получается тяжелым. Шарль и «Феррари» очень сильны. Можно было прибавить, но это Монако, и после красного флага в конце я оказался четвертым.

Мы еще изучим квалификацию, но машина «Феррари» едет очень здорово. У меня больше проявлялась недостаточная поворачиваемость, чем хотелось бы, на такой трассе это мешает», — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Поул завоевал Шарль Леклер. Вторым стартовать будет Карлос Сайнс. Серхио Перес стал третьим.

Гонка «Гран-при Монако» состоится 29 мая в 16:00 по московскому времени.