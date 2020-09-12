Перес может продолжить карьеру в команде «Макларен», выступающей в IndyCar

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, что может пригласить гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса в свою команду, выступающую в IndyCar.

— Скорее всего, Серхио останется в «Формуле-1», уйдет в «Хаас» или «Альфа Ромео», — приводит Motorsport-Total слова Брауна. — Тем не менее, если ему интересен вариант с IndyCar, мы готовы пообщаться с ним. В таком случае нам придется выставить третью машину, а бюджет у нас рассчитан на две, но, учитывая спонсорскую поддержку Переса, нам интересен такой вариант.

Ранее в «Рейсинг Пойнт» объявили об уходе Переса из команды по окончании сезона-2020. Его место займет Себастьян Феттель.