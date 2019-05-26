Перед стартом "Гран-при Монако" почтят память Лауды

Перед "Гран-при Монако" будет устроена акция в память о трехкратном чемпионе мира Ники Лауде, который умер в возрасте 70 лет. Во время построения всех пилотов на стартовой решетке будет проведена минута молчания, также к пилотам присоединятся бывшие гонщики и другие известные личности из мира автоспорта, имеющие отношение к Лауде.

Всем им предложат надеть красные бейсболки – с этим головным убором Лауда никогда не расставался. Также организаторы предложили зрителям взять с собой такие бейсболки.