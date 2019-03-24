Пьер Гасли: "Трасса в Бахрейне входит в число моих любимых"

Пилот команды "Ред Булл" Пьер Гасли - о "Гран-при Бахрейна". Соревнования пройдут с 29 по 31 марта.

-Вы всегда ассоциируете места с эмоциями, испытанными там, и трасса в Бахрейне входит в число моих любимых, – цитирует француза Autosport. – Год назад здесь я добился своего лучшего результата в Ф-1, финишировав четвертым, так что Сахир вызывает у меня множество позитивных эмоций.

Более того, здесь у меня была и лучшая квалификация – шестое место, и в гонке я стартовал пятым. Вернуться сюда в составе "Ред Булла", особенно после сложной гонки в Мельбурне, будет очень приятно. Наша машина показала свою конкурентоспособность, и мне не терпится вновь сесть в кокпит на одной из своих любимых трасс.

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