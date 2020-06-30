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Педро де ла Роса: «Приход Алонсо в «Рено» сродни трансферу Месси в «Гранаду», но лучше так, чем вообще никак»

30 июня 2020, 09:57

Бывший гонщик «Макларена» и «Заубера» Педро де ла Роса поделился мнением о возможном возвращении своего соотечественника Фернандо Алонсо в «Формулу-1».

— Решать предстоит ему, однако лично мне хотелось бы, чтобы он вернулся в «Королевские гонки», — цитирует Marca де ла Росу. — Лучшие пилоты должны выступать в «Формуле-1», я ему так и сказал. Выдающийся гонщик способен выжать из болида гораздо больше, чем другие. Стоит ли Алонсо идти в «Рено»? Конечно, это все равно что переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «Гранаду», но лучше так, чем вообще никак.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что двукратный чемпион мира в качестве пилота «Рено» Алонсо может вернуться в французскую команду.

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