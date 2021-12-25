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Палмер: «Шумахер уничтожил Мазепина. Интересно, как бы он проявил себя с более трудным соперником»

Палмер заявил, что Мик Шумахер уничтожил Мазепина в дебютном сезоне в «Формуле-1»
13:27
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Бывший пилот «Рено» Джолион Палмер назвал гонщика «Хааса» Мика Шумахера новичком года в «Формуле-1».

«Не самая конкурентная категория в этом сезоне. Мик проделал отличную работу в ужасно отстающем в плане развития болида «Хаасе» и просто уничтожил своего партнера по команде Никиту Мазепина — это максимум, что Шумахер мог сделать в этом году. Мик заслуженно дважды попал во второй сегмент квалификации, интересно было бы посмотреть, как бы он проявил себя против более трудного соперника», — написал в своей колонке для официального сайта «Формулы-1» Палмер.

Сезон-2021 стал для Шумахера и Мазепина дебютным в «Формуле-1». Лучшим результатом для Шумахера стало 12-е место на «Гран-при Венгрии», лучшее достижение Мазепина — 14-я строчка на «Гран-при Азербайджана». Немец закончил сезон на 19-м месте в личном зачете, россиянин занял последнее, 21-е место. Мазепин уступил в чемпионате резервному гонщику Роберту Кубице, который принял участие в двух гонках сезона.

Дополнительная информация:

https://www.formula1.com/en/latest/article.palmer-my-star-performers-and-stand-out-moments-from-the-2021-season.I9VG1Y6WrF5Ld9JjirzpN.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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