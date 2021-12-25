Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры Льюиса Хэмилтона.

«Я настроен очень оптимистично. Льюис безраздельно доминировал в последних четырех гонках, по этой причине я считаю, что он останется с нами в следующем году и добьется новых успехов», — приводит слова Вольфа Bild.

Ранее появилась информация, что он может покинуть «Ф-1».

Для Хэмилтона предстоящий сезон «Формулы-1» станет 16-м подряд в карьере. В 2021 году он стал вторым в чемпионате, уступив только Ферстаппену.