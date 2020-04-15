От Баттона до Бьянки. Риккьярдо назвал самых недооцененных гонщиков «Формулы-1»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо назвал пятерку самых недооцененных соперников, с которыми он встречался в «Формуле-1». В его список попали экс-пилот «Заубера» Маркус Эрикссон и бывший напарник по HRT Витантонио Льюцци.

— В младших сериях Эрикссона очень высоко оценивали, — написал у себя в Twitter Риккьярдо. — Но в «Формуле-1» эта его репутация быстро ушла. И все же у него была скорость. А Льюцци был Шумахером в картинге.

Также Риккьярдо назвал Жюля Бьянки, который погиб после аварии на «Гран-при Японии» в 2014 году. Он считает, что Бьянки мог бы добиться успеха Шарля Леклера, выступающего сейчас за «Феррари». Кроме того, в свой список Риккьярдо включил Роберта Мери, заявив, что он очень талантлив, но его стиль не подходил «Формуле-1». А завершил список чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон.

— Дженсон провел несколько ярких лет в «Формуле-1», — написал Риккьярдо. — Но мне запомнился 2011 год, когда Баттон в «Макларене» опередил Льюиса Хэмилтона. В честно борьбе. А мы знаем, что это очень непросто. Поэтому я включил его в свой список.