Организаторы этапа в Имоле хотят сохранить «Гран-при» после 2020 года

Организаторы «Гран-при Эмилии-Романьи» в Имоле (Италия) хотят сохранить этап и после 2020 года. Ранее «Формула-1» объявила о проведении «Гран-при» в сезоне-2020.

Как сообщает Motorsport.com, Уберто Сельватико Эстене — глава промоутерской компании «Формула Имола». заявил о переговорах с Liberty Media о регулярном проведении «Гран-при» после 2020 года.

Журналистам были озвучены финансовые условия: в этом году взнос за право принять «Гран-при» составил 4 миллиона евро. Четверть этой суммы выделили региональные власти, остальное — организация Con.Ami, которая объединяет муниципалитеты для совместных инвестиций.

При этом промоутеры «Гран-при Италии» в Монце платят взнос в 25 миллионов евро. «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет в двухдневном формате — с 31 октября по 1 ноября.