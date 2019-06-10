Опубликовано решение по штрафу Феттеля

Стала известна официальная причина штрафа пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля на "Гран-при Канады". Из-за решения стюардов немец лишился победы. Первое место занял представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

- Стюарды рассмотрели видеодоказательства и определили, что машина 5 (Себастьян Феттель - прим. "СЭ") покинула трассу в повороте 3 и вернулась на трассу в повороте 4 в небезопасной манере, вынудив машину 44 (Льюис Хэмилтон - прим. "СЭ") покинуть пределы трека, - цитирует текст решения Motorsport.com. - Машине 44 пришлось предпринять маневр уклонения, чтобы избежать столкновения.

Феттель, которого признали гонщиком дня, после финиша эмоционально общался со своим гоночным инженером по радио, а затем остановил машину, не доезжая до места, где паркуются три призера. Он попытался пойти к судьям и пропустил процедуру интервью после финиша.

На "Гран-при Канады" скандал: у Феттеля отобрали победу