Оливер Бирман заменит Сайнса и дебютирует в «Формуле-1» на «Гран-при Саудовской Аравии»
Резервный пилот «Феррари» Оливер Бирман заменит Карлоса Сайнса на «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает пресс-служба команды.
29-летний испанец пропустит гонку из-за диагностированного аппендицита.
18-летний британец дебютирует в «Формуле-1». Он был назначен резервным пилотом «Феррари» на сезон-2024 в январе этого года.
Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 8 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени. Сама гонка состоится в 20.00 (мск) 9 марта.
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