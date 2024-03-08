Оливер Бирман заменит Сайнса и дебютирует в «Формуле-1» на «Гран-при Саудовской Аравии»

Резервный пилот «Феррари» Оливер Бирман заменит Карлоса Сайнса на «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает пресс-служба команды.

29-летний испанец пропустит гонку из-за диагностированного аппендицита.

18-летний британец дебютирует в «Формуле-1». Он был назначен резервным пилотом «Феррари» на сезон-2024 в январе этого года.

Квалификация «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет 8 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени. Сама гонка состоится в 20.00 (мск) 9 марта.