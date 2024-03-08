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8 марта, 14:46

Источник: Сайнс пропустит «Гран-при Саудовской Аравии» из-за операции на аппендиксе

Руслан Минаев
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Карлос Сайнс.
Фото Global Look Press

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс не примет участия в «Гран-при Саудовской Аравии», сообщает журналист Ибрагим Аль-Зубайди.

По данным источника, гонщику предстоит перенести операцию на аппендиксе. Он находится в больнице.

В двух практиках перед гонкой в Джидде испанец показал шестой и седьмой результаты.

«Гран-при Саудовской Аравии» состоится с 7 по 9 марта. Начало субботней гонки — в 20.00 по московскому времени. В прошлом году победу на этом этапе одержал пилот «Ред Булл» Серхио Перес.

На первом этапе «Формулы-1» в Бахрейне 29-летний Сайнс занял третье место.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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