Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации на «Гран-при Саудовской Аравии».

26-летний голландец с поул-позиции начнет «Гран-при Саудовской Аравии», который пройдет 9 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.

Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третий результат показал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.

Оливер Бирман, который заменял пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, выбывшего из-за аппендицита, не смог пробиться в финальный сегмент, показав 11-й результат.

Результаты третьего сегмента:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,472

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,319

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,335

4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,374

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,617

6. Ландо Норрис («Макларен») +0,660

7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,988

9. Юки Цунода («РБ») +1,075

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,100

После второго сегмента вылетели:

11. Оливер Бирман («Феррари»)

12. Алекс Албон («Уильямс»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Даниэль Риккардо («РБ»)

15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)