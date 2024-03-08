Ферстаппен выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем квалификации на «Гран-при Саудовской Аравии».
26-летний голландец с поул-позиции начнет «Гран-при Саудовской Аравии», который пройдет 9 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Вторым стал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Третий результат показал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес.
Оливер Бирман, который заменял пилота «Феррари» Карлоса Сайнса, выбывшего из-за аппендицита, не смог пробиться в финальный сегмент, показав 11-й результат.
Результаты третьего сегмента:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,472
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,319
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,335
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,374
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,617
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,660
7. Джордж Расселл («Мерседес») +0,844
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,988
9. Юки Цунода («РБ») +1,075
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,100
После второго сегмента вылетели:
11. Оливер Бирман («Феррари»)
12. Алекс Албон («Уильямс»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Даниэль Риккардо («РБ»)
15. Нико Хюлькенберг («Хаас»)