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Сегодня, 15:54

Леклер показал лучший результат в первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой практике «Гран-при Эмилии-Романьи». Он проехал лучший круг за 1 минуту 29,402 секунды.

Вторым стал его напарник по команде испанец Карлос Сайнс (отставание 0,877 секунды). Действующий чемпион мира голландец Макс Ферстаппен на «Ред Булл» — третий (+1,465).

Льюис Хэмилтон на своем «Мерседесе» показал только 18-е время.

Отметим, что тренировка проходила на мокрой трассе, вследствие чего ближе к концу заезда пилоты перешли с дождевых шин на промежуточные.

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Карлос Сайнс
Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Шарль Леклер
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