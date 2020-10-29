Гонщик Нико Хюлькенберг — о слухах о своем возможном переходе в «Ред Булл».

— В «Формуле-1» есть всего 20 мест, это очень мало, — приводит ESPN слова Хюлькенберга. — Понимаю, что мне неподконтрольны некоторые вещи, ведь решение по пилотам принимает кто-то другой. Когда ты проводишь неполный сезон, трудно произвести впечатление. Люди забывчивы и помнят только последнее, так что я рад, что хорошо выступил в нескольких гонках в этом году. Я сделал, что должен был, и теперь жду решения. Я не из тех, кому сразу нужно место в кокпите, если мест в «Формуле-1» не будет — окей, подумаю, чем хочу заняться.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Хюлькенберг и пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес претендуют на место Алекса Албона в «Ред Булл».