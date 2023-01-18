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Сегодня, 10:45

Мазепин — о помощи отстраненным спортсменам: «Понимаю их чувства и разделяю их боль»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Никита Мазепин.
Фото Архив фонда «Мы выступаем как один»

Бывший пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин ответил на вопрос «СЭ» о деятельности своего фонда «Мы выступаем как один».

— Если мы говорим в целом о вашей организации We compete as one, как много спортсменов обратилось к вам за время ее существования? Каково это помогать спортсменам, которые оказались в таком же положении, что и вы?
— На данный момент в фонд поступило более 50 заявок, среди которых олимпийские и паралимпийские чемпионы в самых разных видах спорта. На первый взгляд, это не такая большая цифра, но ведь за каждым спортсменом стоит история о борьбе за великую цель. Всех их неправомерно лишили возможности выступать на международных соревнованиях, отняли шанс на победу, к которой они шли с самого детства. Я понимаю их чувства и разделяю боль, с которой эти люди пробуют строить планы на жизнь в полной неизвестности. Фонд помогает атлетам получить качественную психологическую и юридическую поддержку, образование и в некоторых случаях даже рабочее место, если это необходимо. Каждую неделю мы получаем новые заявки от спортсменов из России и других стран, что подтверждает важность нашего дела, — сказал Мазепин «СЭ».

В 2022 году Никита Мазепин запустил свой фонд «Мы выступаем как один» (We Compete As One), который будет оказывать комплексную поддержку атлетам, отстраненным от соревнований по неспортивным причинам.

Никита Мазепин
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