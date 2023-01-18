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Сегодня, 11:00

«Хаас» до сих пор не выплатил зарплату Мазепину за прошлый сезон

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Экс-гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин прокомментировал «СЭ» ход судебного разбирательства по делу о невыплате «Хаасом» зарплаты пилоту за прошлый сезон.

— В каком состоянии сейчас разбирательства с «Хаасом»? Есть надежда, что все закончится положительным образом, учитывая опыт взаимодействия зарубежных судов и российского спорта в последнее время?
— Пока ничего конкретного сказать не могу. Я думаю, вы понимаете всю суть данного процесса, — сказал Мазепин «СЭ».

«Хаас» отказался платить Никите Мазепину зарплату за период, в который гонщик работал в команде в 2022 году до разрыва контракта.

23-летний россиянин выступал за «Хаас» в сезоне-2021. Перед началом сезона-2022 «Ф-1» американская команда расторгла контракт с Мазепиным. Его место занял Кевин Магнуссен.

Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
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