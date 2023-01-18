Никита Мазепин подвел итоги турнира по картингу в свою честь

Бывший пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин в комментарии для «СЭ» подвел итоги Кубка Никиты Мазепина по картингу.

«Проводить мероприятия такого масштаба редко бывает легко, но благодаря слаженной работе фонда «мы выступаем как один» и команды картодрома все прошло отлично. На каждом этапе собиралось около 140 гонщиков со всей страны. Уверен, что кубок подарил как участникам, так и организаторам множество ярких воспоминаний. Я очень рад принять участие в финальном этапе, наблюдать за борьбой на трассе и общаться с юными гонщиками, у которых горят глаза. Сразу вспомнил детство. Уверен, у этих ребят все получится, и спустя несколько лет мы услышим их имена на мировых площадках», — сказал Мазепин «СЭ».

14-15 января 2023 года в Сочи на картодроме в Пластунке прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Генеральным партнером соревнований стал благотворительный фонд «Мы выступаем как один».

В кубке по картингу приняли участие пилоты в категориях Микро, Мини, Супер Мини, OK-Junior, OK, KZ-2.